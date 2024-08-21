لابيد بعد إطلاق 50 صاروخا من لبنان: حكومة إسرائيل خسرت الشمال

رصدت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إطلاق 50 صاروخا من لبنان، فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الحكومة خسرت جبهة الشمال (مع لبنان).

ونشرت محطات التلفزة الإسرائيلية مقطع فيديو للنيران وهي تشتعل في منزل بمستوطنة كاتسرين في الجولان السوري المحتل، جراء إصابته بأحد الصواريخ، وفقا لوكالة الأناضول.

ومنذ ساعات صباح اليوم، دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "متابعة لصفارات الإنذار التي تم تفعيلها في هضبة الجولان لإطلاق صواريخ وقذائف صاروخية، تم رصد إطلاق حوالي 50 قذيفة صاروخية عبرت من لبنان إلى أراضي البلاد".

وأضاف في بيان: "تم اعتراض بعضها من قبل مقاتلي الدفاع الجوي في حين رُصد سقوط عدد منها في منطقة كاتسرين".

وعلّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، عبر منصة إكس: "يوم في شمال البلاد.. والآن ضربة مباشرة لمدينة كاتسرين. لقد خسرت الحكومة الشمال".