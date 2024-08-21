الإذاعة العبرية الرسمية: إصابة مبانٍ وشخص جراء قذائف صاروخية في الجولان

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أفادت الإذاعة العبرية الرسمية، اليوم الأربعاء، بإغلاق عدة شوارع ومحاور طرق في الجولان، مشيرة إلى إصابة عدة مبانٍ بقذائف صاروخية في مستوطنة كاتسرين بالجولان.

كما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بشظايا قذيفة في مستوطنة كاتسرين بالجولان، جراء سقوط قذائف أُطلقت من لبنان، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهتها، أوردت القناة 12 الإسرائيلية وقوع إصابة مباشرة في منزل بمستوطنة كاتسرين في الجولان المحتل جراء سقوط قذائف أُطلقت من لبنان.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت إن عشرات القذائف الصاروخية أُطلقت من لبنان تجاه الجولان.

وأفادت "الجزيرة" بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية لبنانية.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في مستوطنات عدة بالجولان السوري المحتل.