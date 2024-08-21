السكة الحديد توضح تفاصيل اقتحام سيارة لمزلقان القاعدة الجوية واصطدامها بقطار بخط القباري - مرسي مطروح

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل اقتحام سيارة مقطورة، مزلقان القاعدة الجوية المغلق بخط القباري / مرسي مطروح واصطدامها بقطار رقم 655 القادم من الضبعة إلى محرم بك.

وقالت في بيان، إنه أثناء غلق مزلقان القاعدة الجوية بخط القباري / مرسي مطروح، والمنتظم بالأجراس والأنوار، ومعين عليه خفير مزلقان محمد محمد سعيد بهنسي وعليه حراسه مرورية محمد عبد الصمد (أمين شرطة)، لمرور قطار رقم 655 القادم من الضبعة إلى محرم بك، اقتحمت سيارة نقل المزلقان.

وأضافت أن السيارة تصادمت مع القطار، ونتج عن ذلك خروج بوجي واحد من الجرار من على السكة وعلي الفور تم الدفع بالفرق المختصه برفع الحادث والاستعداد بالسكه لاستمرار مسير حركه القطارات.

وأهابت الهيئة بالسادة الجمهور وسائقي السيارات بالالتزام بتعليمات المرورعند عبور المزلقانات وعدم اقتحامها عند غلقها حفاظا على الارواح ولعدم تعطيل مسير القطارات

واعتذرت للركاب عن تأخير القطارات نظراً لظروف الحادث والخارجة عن إرادة الهيئة والهيئة تسعي دائما لراحه وسلامه الركاب .



وكانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين قطار، وعدد من السيارات، وذلك أثناء عبورهم مزلقان برج العرب الجديدة قرب منطقة بهيج، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، والدفاع المدني، ومسئولي السكة الحديد، وتنفيذيو جهاز مدينة برج العرب إلى موقع الحادث، يجرى العمل على إزالة آثاره، وذلك بواسطة الأوناش، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بشكل سريع.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.