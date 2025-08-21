إصابة 25 شخصا في انفجار بمنشأة تخزين ألعاب نارية في باكستان

قالت الشرطة وجهات طبية في باكستان، إن انفجارا في منشأة تخزين ألعاب نارية بمدينة كراتشي جنوب باكستان، اليوم الخميس، أسفر عن إصابة 25 شخصا على الأقل بعضهم في حالة حرجة.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية، انطلاق دخان كثيف إلى السماء من المنشأة.

وقال المسئول بالشرطة أسد رضا، إن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق بينما نقلت سيارات الإسعاف المصابين ومن بينهم عدد من الذين تصادف مرورهم بالقرب من موقع الانفجار، وجرى نقلهم إلى العديد من المستشفيات.

وألحق الانفجار، العديد من المتاجر والمركبات المارة عبر منطقة تعرف باسم طريقة جنة.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

يشار إلى أن الانفجارات في منشآت الألعاب النارية شائعة في باكستان.

وفي يناير، لقي 6 أشخاص حتفهم في انفجار مماثل في موقع لتخزين الألعاب النارية في مدينة ماندي بهاء الدين بشرق إقليم البنجاب.