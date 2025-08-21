تركيا تبدي استعدادها لاستضافة محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان أجرى بناء على طلب الجانب الفرنسي، محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "تناولت العديد من التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا، وآخر المستجدات في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التطورات الإنسانية في غزة".

وأكد أردوغان خلال الاتصال "استمرار جهود تركيا لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بسلام عادل، ومتابعتها الدقيقة للاجتماعات التي عقدت في ألاسكا وواشنطن"، مشددا على استعداد تركيا لـ"استضافة جميع الجهود المبذولة في محادثات السلام بين الطرفين".

وأضاف أردوغان، أن تركيا تسعى جاهدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، المنطقة التي تعاني من كارثة إنسانية كبيرة، داعيا إلى "كبح جماح إسرائيل التي تسرع من خطتها لغزو القطاع".