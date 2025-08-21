 الإسماعيلي  يلمح لغياب مدافعه عن مباراة الزمالك - بوابة الشروق
نشر في: الخميس 21 أغسطس 2025 - 5:48 م | آخر تحديث: الخميس 21 أغسطس 2025 - 5:48 م

أعلن نادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، تفاصيل إصابة محمد نصر مدافع الفريق، ملمحا إلى أن اللاعب سيغيب عن مواجهة الزمالك، المقرر لها في 18 سبتمبر المقبل.

كشف مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، في بيان رسمي، تفاصيل إصابة محمد نصر، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

أوضح الباز في بيان رسمي أن اللاعب يعاني من مزق من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية، ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.

واستهل الإسماعيلي مشواره في أول ثلاث جولات بالدوري بتعادل سلبي أمام بتروجت، وخسارتين أمام بيراميدز والاتحاد السكندري، ويستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويختتم الدراويش مواجهات الشهر الجاري بمواجهة غزل المحلة يوم 30 أغسطس، ثم سيلاقي زد والزمالك يومي 12 و18 سبتمبر المقبل.


