ترامب: أوكرانيا لا تملك أي فرصة لكسب الحرب ضد روسيا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السابق جو بايدن بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن كييف لا تملك أي فرصة لكسب الحرب ضد موسكو.

وقال ترامب، في منشور على منصة شركة "تروث سوشيال" الأمريكية، الخميس، إن بايدن، لم يسلم أوكرانيا إلا أسلحة للدفاع عن نفسها، وإن كسب الحرب دون مهاجمة الدولة المحتلة أمر صعب للغاية إن لم يكن مستحيلا.

وتابع: "إنه مثل فريق رائع في الرياضة لديه دفاع جيد، ولكن لا يسمح له باللعب في منطقة الهجوم، لذلك لا توجد فرصة للفوز. وينطبق الأمر نفسه على أوكرانيا وروسيا".

والاثنين، شهد البيت الأبيض، مباحثات جمعت الرئيس ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما ضم الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

وجاء اجتماع البيت الأبيض بعد قمة سابقة جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة بولاية ألاسكا الأمريكية، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.