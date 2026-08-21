أطلقت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، حملة نظافة موسعة استهدفت عددا من الشواطئ والمناطق السياحية؛ لرفع المخلفات التي تؤثر سلبا على الحياة البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بحماية البيئة والحفاظ على الشعاب المرجانية النادرة التي يتميز بها خليج العقبة.

وقال اللواء عماد فاروق، رئيس مدينة دهب، إنه جرى تنفيذ حملة نظافة شاملة استهدفت أربعة محاور في نفس التوقيت "اللاجونا، الممشى السياحي، الإيل جاردن، الزرنوق"، للارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، والقضاء على بؤر تجمع القمامة والمخلفات، بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية والبرية، ونشر الوعي البيئي وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والزائرين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل بكل القطاعات.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى أيضا إطلاق يوم تطوعي لتنظيف مناطق العصلة واللايت هاوس، بمشاركة 85 متطوعا، وجرى جمع نحو 5 أطنان مخلفات وأكثر من 33400 عقب سيجارة، بما يسهم في الحد من مخاطر الإضرار بالحياة البحرية، خاصة أن الأمواج تجرف المواد البلاستيكية والنفايات من الشواطئ إلى قاع البحر، مما يسبب الإضرار بالحياة البحرية ويهدد البيئة.

وأكد استمرار الوحدة المحلية في شن حملات النظافة، وتشجيع رواد المدينة والجهات المتطوعة على الحفاظ على نظافة البيئة الشاطئية والبحرية من خلال حملات النظافة، والتوعية بأهمية جمع النفايات من قاع البحر والشواطئ التي تتضمن الأكياس والزجاجات البلاستيكية والمعادن، والتخلص منها أو إعادة تدويرها مرة أخرى.

وأشار إلى أن حملات النظافة المستمرة تسهم في منع تحلل المخلفات وانتشارها داخل البيئة البحرية، والحد من آثار التلوث البيئي، ورفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية.