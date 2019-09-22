الجبير: السعودية تمتلك خيارات عدة للرد على هجوم أرامكو

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة تمتلك خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي (أرامكو).

وقال الجبير - في مقابلة مع قناة (العربية) الإخبارية الليلة - إن هناك خيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية للرد على الهجوم الإرهابي، مضيفا أن السعودية ستتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو.

وأوضح الجبير أن هناك تنسيقا على أعلى مستويات مع واشنطن بعد الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني، لافتا إلى أن عدم اتخاذ موقف دولي قوي ضد طهران يزيد من سلوكها العدواني.

ورأى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت موقفا قويا ضد إيران عبر العقوبات. وشدد على ضرورة أن تكون هناك آلية للتعامل مع دعم إيران للإرهاب.

وكان الجبير قد قال - خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق اليوم - إن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران.