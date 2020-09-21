الفلبين تتوقع الموافقة على لقاح لفيروس كورونا أواخر 2021

تتوقع الفلبين أن تبدأ عملية شراء وتوزيع لقاحات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الربع الثاني من عام 2021، حيث تأجلت عملية مراجعة اللقاحات المرشحة.



وقالت ماريا روزاريو فيرجيري، وكيل وزارة الصحة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن هذا موعد عملي وواقعي حيث ستحضع اللقاحات لعمليات تسجيل ثم تجارب سريرية لعدة أشهر، مضيفة أن إدارة الغذاء والدواء الفلبينية ستقوم بتسريع عملية الموافقة على اللقاحات بمقدار أسبوعين.



ومع ذلك، قال الرئيس رودريجو دوتيرتي، في كلمة في وقت متأخر اليوم الاثنين، إن لقاحا سيكون متاحا بحلول ديسمبر وإن وضع الدولة سيكون أفضل بحلول يناير.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دوتيرتي قوله "لانزال على قيد الحياة ونحن في انتظار لقاح.. وعندما يكون اللقاح متاحًا وفعالًا، فقط عندئذ يمكننا أن نقول حقًا إننا نمضي قدمًا".



وشهدت الفلبين تزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لتتجاوز الإصابات 3 آلاف في الأسبوعين الماضيين، وقد ارتفعت حصيلة الإصابات حتى اليوم الاثنين إلى 290 ألفًا و190 حالة، وهي أكبر حصيلة في جنوب شرق آسيا.