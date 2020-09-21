البحرين ومجلس التعاون الخليجي يبحثان سبل مواجهة التحديات التي تواجة مسيرة العمل الخليجي

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون الخليجي المشترك، والتشاور إزاء سبل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليجي في مختلف المجالات، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء وفقا لوكالة الانباء البحرينية / بنا/ بالجهود الحثيثة التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والارتقاء بعلاقات دول المجلس مع مختلف دول العالم والدفع بها نحو آفاق أرحب، تلبية لتطلعات قادة دول المجلس ومواطنيها الكرام نحو مزيد من التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات.



من جانبه أعرب الحجرف عن سعادته بزيارة مملكة البحرين لمتابعة بحث القضايا المهمة المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك مع المسؤولين في المملكة، معبرًا عن تمنياته لمملكة البحرين، بقيادة العاهل البحريني بدوام التقدم والرقي والازدهار.