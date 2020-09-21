نقل محاكمة رجال مافيا في ألمانيا لأسباب أمنية

تقرر نقل محاكمة لرجال مافيا محتملين تابعين لمنظمة ندرانجيتا الإيطالية، إلى مدينة دوسلدورف بدلا من دويسبورج غربي ألمانيا لأسباب أمنية، وذلك حسبما صرحت المتحدثة باسم المحكمة مساء اليوم الاثنين.

وأضافت المتحدثة أن من المنتظر بدء المحاكمة في الثاني عشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل، وتدور المحكمة حول الإتجار في نحو 680 كيلوجرام كوكايين.

وتم نقل المحاكمة إلى الجناح شديد الحراسة في المحكمة العليا في دوسلدورف، والمتهم فيها 14 شخصا منهم خمسة أشخاص يعتقد أنهم أعضاء في المافيا.

وتنظر المحكمة في صحيفة الدعوى بحق المتهمين التي تتألف من 650 صفحة وملفات تحقيقات في 57 صندوق كرتون نقالا بالإضافة إلى عدة تيرابايت من البيانات.

ويُعْتَقَد أن المتهمين تاجروا في الكوكايين والماريجوانا بكميات كبيرة في الفترة بين يناير 2014 حتى ديسمبر 2018، وذكر الادعاء العام أنه من أجل التغطية على الإتجار بالمخدرات، تم تأسيس شركات، وتم نقل الكوكايين بعد ذلك إلى أوروبا في إطار شحنات توريد أرز أو موز أو خشب.

وأضاف الادعاء أن بعض المتهمين استخدموا هواتف نقالة مؤمنة ضد التنصت، مشيرا إلى أن هناك مطاعم ومقاهي للقهوة المثلجة خدمت في غسل الأموال.

وذكر الادعاء أن المتهمين يواجهون أيضا تهما بتشكيل ودعم تنظيم إجرامي وغسل الأموال والغش والتهرب الضريبي وانتهاك قانون الأسلحة.

وقد حددت المحكمة للمحاكمة الكبيرة 90 جلسة حتى الآن.