• الهجوم نُفذ بقذيفة أطلقتها طائرة مسيرة، بحسب قناة اليمن الفضائية الحكومية، دون تعليق من جماعة الحوثي







أعلنت قناة اليمن الفضائية الحكومية، السبت، مقتل جنديين بهجوم نفذته جماعة الحوثي في محافظة شبوة، جنوبي البلاد.

وذكرت القناة أن "جنديين من أفراد اللواء السادس صاعقة قتلا بقذيفة أطلقتها جماعة الحوثي عبر طيران مسير في جبهة مرخة العليا بمحافظة شبوة".

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن إصابة جنديين آخرين"، دون تفاصيل، فيما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي.

ومنذ أبريل 2022، يشهد اليمن هدنة لحرب اندلعت قبل حوالي 11 عاما بين القوات الحكومية والحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وتندلع بين حين وآخر مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، تخلف أحيانا خسائر بشرية، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بالمسؤولية عن التصعيد.

وأعلنت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، في 23 ديسمبر الماضي، التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح آلاف الأسرى، بعد أسبوعين من مشاورات استضافتها العاصمة العمانية مسقط.