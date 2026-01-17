السودان والسعودية يعززان التعاون عبر تشكيل جديد للمجلس الأعلى للتنسيق

• عقب قرار لرئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان بإعادة تشكيل المجلس بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال لقائه بولي العهد السعودي في الرياض

أصدر رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، السبت، قراراً بتشكيل جديد للمجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي مع السعودية.

وأفاد بيان من مجلس السيادة بأن "رئيسه البرهان أصدر قراراً يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والسعودية"، دون ذكر تفاصيل عن التشكيل الأول للمجلس.

ويأتي هذا القرار بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء البرهان، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية تشمل المجالات كافة، حسب البيان نفسه.

وفي ديسمبر الماضي، التقى البرهان بولي العهد السعودي خلال زيارته للرياض، حيث استعرضا "مستجدات الأحداث الراهنة في السودان، وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار".

وفي 28 مارس 2025، أجرى البرهان مباحثات مع محمد بن سلمان في مكة الكرمة اتفقا خلالها على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

ومنذ أبريل 2023، تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ 13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.