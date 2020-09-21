أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقي مصطفى محمد مهاجم الفريق عرضًا للاحتراف في تركيا خلال الفترة المقبلة.

وسجل مصطفى محمد 9 أهداف مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وقال منصور، في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "هناك عرضان لـ مصطفى محمد من تركيا، الأول بـ5 مليون يورو، والآخر بـ3 ملايين".

وتابع: "سنأتي باللاعب وسنجلس معه خلال اجتماع مجلس إدارة لحسم مصيره".

وكان اللاعب قد تلقى أكثر من عرض مبدئي خلال الفترة الماضية، من أندية تركية وهولندية، في الوقت الذي أكد فيه مرتضى منصور موافقته على رحيله بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.