رئيس وزراء اليابان الجديد يجرى أول اتصال هاتفي مع ترامب

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أجرى رئيس وزراء اليابان الجديد يوشيهيدي سوجا أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، حيث اتفق المسؤولان على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وذلك وفقا لما قالته وزارة الخارجية اليابانية اليوم الاثنين.

وقال سوجا إنه أخبر ترامب إن التحالف الياباني-الأمريكي" هو حجر زاوية السلام والاستقرار في المنطقة".

وكان قد جرى تنصيب سوجا، الذي ليس له أي خلفية دبلوماسية أو اقتصادية، رئيسا للوزراء الأربعاء الماضي، وتعهد بالاستمرار في تبني سياسات سلفه شينزو آبي.

واتفق سوجا وترامب خلال المحادثة التي استمرت 25 دقيقة على التعاون في مجالات التنمية وتوزيع اللقاح وعلاج فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية.

وطالب سوجا من ترامب "استمرار الدعم الكامل من جانب واشنطن" لحل قضية اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية في السبعينيات والثمانينيات .

ومع ذلك، يقول المنتقدون إنه من المستحيل أن تحل اليابان هذه القضية بدون مفاوضات مباشرة مع بيونج يانج.

وقال البيت الأبيض" الزعيمان ناقشا أهمية المضي في تحقيق رؤيتنا المشتركة لمنطقة هندية باسفيكية حرة ومنفتحة، والاستمرار في تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، والعمل معا لتعزيز الاقتصاد العالمي".

وكان آبي قد أعلن فجأة استقالته من منصبه لأسباب صحية، بعدما تولى منصب رئيس وزراء اليابان لمدة سبعة أعوام وثمانية أشهر.