ميتشو يعلق على رحيل كارتيرون عن الزمالك

علّق الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لفريق الزمالك، والحالي لمنتخب زامبيا، على رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، كاشفًا أسباب فسخ تعاقده مع قلعة ميت عقبة.

وقال ميتشو، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "احترم كارتيرون وكل ما حققه مع كل الفرق التي دربها، ولكن لا أعلم كواليس رحيله، ولا أستطيع أن أعلق لأنني أيضًا مدير فني".

وأضاف: "رأيي الشخصي أنه لم يكن من المفترض أن يذهب إلى ناد آخر ويترك الزمالك الذي لديه ملايين المشجعين ينتظرون حدث كبير، هذا أمر غير عادل".

وواصل: "أعتقد أنه لديه أسبابه للرحيل، لا يمكن أبدًا لأي شخص أن يكون على وشك التاريخ الإفريقي مع الزمالك ويرحل مهما كانت المغريات، صعب جدًا أن أقارن بين قيمة اسم الزمالك وكارتيرون أينما ذهب، لكنه صاحب قراره".

وعن أسباب رحيله عن الزمالك: "كانت هناك ظروف واتفقنا على الانفصال والرحيل بطريقة ودية جدًا، وسعيد بالطريقة التي انتهت بها هذه العلاقة".

واستكمل معلقًا على رحيله لأسباب صحية: "مررت بمأساة صحية حتى أثناء وجودي في أوغندا عام 2015 ونجحت أن احافظ على صحتي حتى الآن، وحاليًا أنا بصحة جيدة جدًا وفخور بذلك".

واختتم ميتشو: "كنت أعيش مع الزمالك بكل كياني وكنت أنغمس في كل التفاصيل، ولكن هذا الموقف السيء الذي حدث أضعه بين طيات النسيان".