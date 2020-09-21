حملات تطهير وتعقيم بقرى كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات تطهير وتعقيم لكافة المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وتابع نور الدين أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وقال إن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية، والأماكن العامة، والشوارع، وواجهات المنازل، والمحلات التجارية بالمدينة والقرى، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بينما أشرف المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال حملات الرش والتطهير بالمدينة، حيث تم تطهير وتعقيم الشوارع، والمنشآت العامة والخاصة، والحدائق، والميادين العامة، وكذا رش بؤر تجمع الناموس، والحشرات بكافة شواطئ المدينة، لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة.

ومن ناحيته، تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بالمدينة والقرى، حيث تم تطهير وتعقيم المعهد الديني بقرية القن، وذلك بعد خروج الطلبة من الفترة الأولى لامتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني، حفاظًا على سلامة الطلبة والطالبات، كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الأعمال بمحطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم، والقيام بالعمل على أكمل وجه، بالإضافة إلى تسليك خفض المنسوب بالقرى.

بدوره، أشرفَ أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال صيانة خط مياه بعزبة الجنزوري بقرية الكوم الطويل، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، الأعمال بالموقع المخصص لإنشاء وحدة الإطفاء بالغنيمي، ضمن الأعمال بالخطة الاستثمارية، مشددًا على الانتهاء في الوقت المحدد طبقاً للجدول الزمني المحدد، بالإضافة إلى المرور علي وحدة التضامن الاجتماعي، والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة دفتر الحضور والانصراف، فضلًا عن تفَقُد عمل وحدة المعالجة "البيارة"، وكذا متابعة تسليك الخطوط المؤدية لها، كما تم متابعة أعمال مسح وتسوية الطريق المجاور لأعمال تغطية المصرف أمام المستشفى المركزي، ورفع كافة الإشغالات المتواجدة.