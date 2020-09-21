 كبير المستشاريين العلميين ببريطانيا: قد نسجل 49 ألف حالة كورونا يوميا إذا لم نوقف العدوى - بوابة الشروق
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كبير المستشاريين العلميين ببريطانيا: قد نسجل 49 ألف حالة كورونا يوميا إذا لم نوقف العدوى

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 4:24 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 4:24 م

حذر كبير المستشارين العلميين في بريطانيا السير باتريك فالانس، اليوم الاثنين، من أن البلاد قد تسجل 49 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) يوميا خلال أسابيع إذا لم يتم مواجهة الزيادة الكبيرة الحالية في عدد الإصابات.

وقال فالانس في اجتماع حكومي - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن عدد الإصابات اليومية يتضاعف حاليا كل سبعة أيام تقريبا، ما يعني تسجيل خمسين ألف حالة يوميا بمنتصف أكتوبر إذا استمرت معدلات العدوى بهذه الوتيرة.

وتابع أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة يوميا، مؤكدا على أن التحدي هو تقليل معدل تضاعف الحالات وهو ما يحتاج إلى سرعة وتحرك.

يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي ينظر فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون في تشديد القيود بهدف مكافحة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.


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