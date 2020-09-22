تقرير: رئيس وزراء بريطانيا يعتزم فرض قيود على الحانات بسبب كورونا

قالت مصادر بريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم إعلان فرض قيود على نشاط الحانات في إنجلترا غدا الثلاثاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه سيتم إلزام هذه الحانات بإغلاق أبوابها اعتبارا من الساعة العاشرة مساء.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن المصادر القول إنه من المتوقع أن يعلن جونسون أيضا فرض حظر على قطاع الفندقة والضيافة مع تسيير دوريات إلى هذه المنشآت للتأكد من التزامها بالقواعد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المنشآت التي ستخالف القواعد سيتم إغلاقها بالكامل.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماع أزمة غدا الثلاثاء لبحث كيفية التصدي لموجة جديدة من تفشي فيروس كورونا وذلك على خلفية تحذير كبير المستشاريين العلميين للحكومة البريطانية من أن المملكة المتحدة قد تسجل 50 ألف حالة إصابة جديدة يوميا في منتصف أكتوبر المقبل في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون سيترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" صباح غد الثلاثاء، حيث سيحضر الاجتماع قادة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وعقب انتهاء الاجتماع، سيدلي جونسون ببيان أمام مجلس العموم يوضح فيه الخطوات التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق بتعامل الحكومة مع موجة جديدة من فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن تتضمن الإجراءات الحكومية تشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

وبحسب أحدث الإحصاءات الحكومية التي صدرت أمس الأحد، فقد تم تسجيل 3899 حالة إصابة يومية بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، فضلا عن تسجيل 18 حالة وفاة في المملكة المتحدة.