المغرب: 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3426 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل 1376 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 103119 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية بعد التحاليل المختبرية، قد بلغ 103119 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 25 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1855 حالة، كما تم تسجيل 3426 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 84158.