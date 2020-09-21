تدريبات إضافية للشناوي في مران الأهلي

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خصص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانا إضافيا لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص ميشيل على إعداد فقرات فنية خاصة ومتنوعة للشناوي بشكل منفرد بالإضافة لمشاركته في الفقرات التدريبة لمران الحراس كاملا.

وخاض ثلاثي حراس مرمى الأهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق.

وأدى الثلاثي تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذي ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة السبت الماضي بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.