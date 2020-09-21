تدريبات إضافية للشناوي في مران الأهلي

خصص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانا إضافيا لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص ميشيل على إعداد فقرات فنية خاصة ومتنوعة للشناوي بشكل منفرد بالإضافة لمشاركته في الفقرات التدريبة لمران الحراس كاملا.
وخاض ثلاثي حراس مرمى الأهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق.
وأدى الثلاثي تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذي ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة السبت الماضي بدون أهداف.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.