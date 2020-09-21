قال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن الطالبة أمير عماد، من ذوي الهمم والحاصلة على منحة من الجامعة، مثال مشرف، معقبًا: «شخصية قوية ولديها إرادة حقيقية».

وأضاف الشيحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنها تحدت مشكلاتها وتمكنت من أن تصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع، موجهًا رسالة إليها: «انت مابتديش درس بس للي عندهم مشاكل بل كمان للأصحاء الذين يفقدون روح التحدي والإرادة».

وتابع: «لابد أن تكون لدينا إرادة لأن نصنع مستقبلنا بأيدينا ونحقق آمالنا وآمال مجتمعنا»، مؤكدًا أن الإعاقة ليست في الجسد وإنما في العقل.

وأعرب عن سعادته بدور الجامعة في مساعدة الطالبة أمير، من خلال إهدائها منحة مجانية كاملة للدراسة فيها، نظرًا بظروفها المادية الصعبة التي كانت تقف عائقًا دون تحقيق أحلامها.

وذكر أن الطالبة ستلتحق بكلية الصيدلة، لافتًا إلى أنه تم التأكد من عدم تأثير إعاقتها على مسيرتها التعليمية بأي شكل.

واستجابت الجامعة المصرية الصينية لمناشدة الإعلامي عمرو عبد الحميد على طرحه لقضية الطالبة أميرة عماد درويش، خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت الجامعة المصرية الصينية، تقديم منحة كاملة للطالبة أميرة عماد درويش، وإلحاقها بكلية الصيدلة، والتحمل بكافة مصاريف الدراسة والإقامة.

الطالبة أميرة عماد درويش من محافظة دمياط، تعاني من شلل نصفي بالطرفين السفليين، حصلت على معدل 97% في الثانوية العامة شعبة علمي علوم.