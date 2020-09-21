تصدير فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى 7 دول من ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.



وقالت الهيئة إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24176 طنًا، تشمل 1923 طن رمل، و15500 طن سوبر فوسفات، و3000 طن مولاس، و3000 طن ذرة، و753 طن نترات أمونيوم، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32328 طنًا، تضم 12411 طن قمح، و17000 طن ذرة، و1789 طن حديد، و4603 رؤوس ماشية بإجمالي وزن 1128 طنًا.

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وأضافت أنه بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 574 حاوية مكافئة، تشمل فواكة (مانجو وبلح) وخضروات (بطاطا وبسلة وخرشوف وطماطم وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وسمسم وبصل وكركدية)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وسيريلانكا وألمانيا.



وسجل عدد الحاويات الوارد 360 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 602 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 84662 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15942 طنًا.



كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1317 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3794 شاحنة منها 815 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38752 من البضائع العامة.