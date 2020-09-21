ترامب يرفض استمرار سيطرة شركة بايت دانس الصينية على تطبيق تيك توك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يسحب موافقته الأولية على الاتفاق بين شركة البرمجيات الأمريكية أوراكل كورب وشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس التي تمتلك تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، ويقضي بإنشاء شركة جديدة مقرها في الولايات المتحدة لإدارة خدمات التطبيق في الولايات المتحدة وأجزاء كبيرة من العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية اليوم إنه لن يوافق على الاتفاق إذا ظلت سيطرة الشركة الصينية على شركة تيك توك، مضيفا أنه يتوقع تراجع نفوذ الصين تدريجيا على الشركة بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 12 شهرا وفقا للاتفاق.

وبعد قليل من تصريحات ترامب كتب هو شيجين رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية التابعة للدولة إن السلطات الصينية سترفض الاتفاق "لأنه يعرض الأمن القومي ومصالح وكرامة الصين للخطر".

ويأتي ذلك فيما أعلنت شركتا التكنولوجيا أوراكل ومتاجر التجزئة وول مارت الأمريكيتان اتفاقهما المبدئي على شراء 20 في المئة من الشركة المنشأة حديثا "تيك توك جلوبال" التي ستتولى إدارة عمليات تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك في العالم.

كانت شركة بايت دانس الصينية التي تمتلك تطبيق تيك توك قد تلقت موافقة مبدائية على اتفاق لحل الخلافات مع الحكومة الأمريكية.

ووفقا للاتفاق، وافقت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت على شراء 5ر7 في المئة من أسهم تيك توك جلوبال إلى جانب الدخول في اتفاقيات تجارية لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات متعددة القنوات لشركة تيك توك جلوبال.

وكجزء من الاتفاق مع الحكومة الأمريكية تؤسس شركة تيك توك شركة جديدة باسم تيك توك جلوبال والتي تتولى إدارة حسابات كل مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة وأغلب دول العالم.

وستوفر تيك توك جلوبال أكثر من 25 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة إلى جانب قيام الشركة بدفع ضرائب تزيد على 5 مليارات دولار للخزانة الأمريكية.

وسيمتلك مستثمرون أمريكيون ومنهم أوراكل وول مارت أغلبية أسهم تيك توك جلوبال التي ستكون شركة أمريكية مستقلة مقر رئاستها في الولايات المتحدة ويشغل أمريكيون 4 من بين المقاعد الخمس لمجلس مديري الشركة.

وستطرح تيك توك جلوبال أسهمها للاكتتاب العام وتسجيلها في البورصة الأمريكية خلال أقل من 12 شهرا. وبعد الطرح العام ستظل حصة الأمريكيين في الشركة تتزايد بمرور الوقت.

وقالت أوراكل إنها ستصبح مقدم خدمات أمن الحوسبة السحابية لشركة تيك توك. وستكون بيانات أكثر من 100 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق موجودة على مراكز بيانات الجيل الثاني من الحوسبة السحابية لشركة أوراكل.