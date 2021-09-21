روسيا: نقل الناجين من حادث إطلاق النار في جامعة إلى موسكو لتلقى العلاج

أعلنت سلطات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى نقل عدة ناجين من حادث إطلاق النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية إلى العاصمة موسكو لتلقى العلاج.

وقالت السلطات عبر تطبيق تلجرام إن طائرة تقل سبعة مصابين بإصابات خطيرة وصلت مطار فنوكوفو في موسكو بعد ظهر اليوم.

وكان شخص قد فتح النار في جامعة في بيرم، على بعد 1200 كيلومتر شرق موسكو، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وقد أعلنت السلطات اليوم يوم حداد في المنطقة، وقام المواطنون بوضع زهور وقاموا بإشعال الشموع أمام مدخل الحرم الجامعي.

وقد أصيب المهاجم خلال إلقاء القبض عليه، ويتلقى العلاج حاليا، ويذكر أن المهاجم قد أعلن عن خطته لتنفيذ الهجوم على شبكة الانترنت، قائلا إنه لا يناصر أية إيدلوجية.