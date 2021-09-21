السياحة الماليزية على شفا الانهيار بعد 18 شهرا من الإغلاق بسبب كورونا

يواجه قطاع السياحة في ماليزيا، والذي كان مزدهرا قبل ظهور وباء كورونا، انهيارا "كاملا"، ما لم يتم تقديم دعم من الدولة، بحسب رئيس إحدى المنظمات الرئيسية للقطاع في البلاد.

ويقول تان كوك ليامج، رئيس الرابطة الماليزية لوكلاء السياحة والسفر "ماتا"، إن الشركات ذات الصلة "بحالة سيئة"، بسبب "القيود التنظيمية التي تفرضها الحكومة".

وقبل وباء كورونا، كان عدد زوار ماليزيا السنوي في أغلب الأحيان هو ثاني أعلى رقم في جنوب شرق أسيا، بعد تايلاند، حيث كانت السياحة تشكل ما بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال تان، في إشارة إلى وزير المالية: "بما أن الحدود ظلت مغلقة خلال الأشهر الـ 18 الماضية، ومع وجود فقاعة سفر صغيرة فقط لجزر لانكاوي، نناشد وزير المالية تنجكو زافرول تقديم المساعدة المستهدفة".

وأعادت ماليزيا الأسبوع الماضي فتح لانكاوي، وهي مجموعة جزر سياحية، أمام السائحين المحليين ممن لقوا التطعيم ضد كورونا.

ولكن الحكومة أبقت حدود البلاد مغلقة أمام جميع الزوار تقريبا منذ مارس 2020 وقالت إنه لن يتم استئناف توظيف الأجانب حتى العام المقبل، على الرغم من شكاوى المصانع والمزارع من نقص العمالة.

ومع تسجيل التطعيم الكامل ضد كورونا لما يقرب من 80% من البالغين، تراجعت الحكومة عن بعض القيود المفروضة في مايو في إطار الإغلاق الوطني الثالث، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على السفر الداخلي.