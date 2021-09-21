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أعداد جريدة الشروق
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جامعة القاهرة تنعي المشير طنطاوي: قدم الكثير من أجل الوطن

عمر فارس
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 11:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 11:27 ص

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية منذ قليل.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه للقوات المسلحة المصرية ولأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال إن‏ اسم المشير طنطاوي سيبقى خالدا في ذاكرة المصريين وسيذكره التاريخ كوطني شجاع قدم الكثير من التضحيات لوطننا الغالي ضاربا مثالا يحتذى به في الإخلاص في كل مواقفه تجاه الوطن، قائلًا إن وفاته تعد خسارة كبيرة لمصر.

 


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