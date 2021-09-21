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بريتني سبيرز تعود إلى إنستجرام بعد غياب أسبوع

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 7:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 7:52 ص

عادت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز إلى "إنستجرام" بعد أقل من أسبوع من تعطيل حسابها.

وقالت نجمة البوب إنها كانت في استراحة من منصة التواصل الاجتماعي للاحتفال بخطبتها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكانت بريتني / 39 عاما/ قد أعلنت أنها ستتزوج من شريكها منذ فترة طويلة سام أصغري /27 عاما/ فى وقت سابق من هذا الشهر.

وعندما عطلت حسابها على إنستجرام الأسبوع الماضي، وعدت المغنية بأنها لن تكون بعيدة عن هذه المنصة لفترة طويلة، وأوفت بوعدها بالفعل.

وكانت العلاقة بين سام وبريتني قد بدأت في تشرين أول/أكتوبر 2016.

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