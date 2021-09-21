١٧ فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط للدورة الـ٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، بعضوية كلا من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، والأكاديمي المغربي حسن الروخ، والفنان المصري كريم قاسم، والمخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس، والناقد الألماني توماس كاسكي.

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما، وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، والمصري "يُحكي أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، والتونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج أبانوب يوسف، والفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، والفرنسي "تحت التراب" للمخرج ايريك ريبوت، والسوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، واليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو، والمصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، والإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، و"يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، و"نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، و"المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، و"الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي و كويكيا.