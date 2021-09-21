السودان: تصفية آخر جيوب محاولة الانقلاب والتحقيق مع المتورطين فيها

أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة حمزة بلول الأمير، تصفية آخر جيوب المحاولة الانقلابية في معسكر الشجرة جنوبي الخرطوم.

وقال بلول، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إنه تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء، على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد، مشددا على أن الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية تعمل بتنسيق تام.

وطمأن "الأمير"، في البيان الذي ألقاه من مقر مجلس الوزراء، الشعب السوداني بأن الأوضاع تحت السيطرة التامة، حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحقيق معهم الآن، لافتا إلى أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الانقلابية.

وأكد أن الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها وأن مؤسسات الحكم المدني محروسة بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني، داعيا كل قوى الثورة من لجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية وأطراف السلام والأجسام النقابية والمهنية وكل قطاعات الشعب السوداني، إلى توخي اليقظة والانتباه للمحاولات المتكررة التي تسعى إلى إجهاض ثورة ديسمبر.

وشدد على أن مؤسسات الحكم المدني لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته وأنها ستكون على خط الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام المتربصة بالثورة.