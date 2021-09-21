قال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إنه لم يصل إلى حل مع نقابة المهن الموسيقية على خلفية أزمته الأخيرة مع رضا البحراوي، لافتًا إلى أنه يحاول الحديث معهم للنقاش بشأن قرار وقفه لأجل غير مسمى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه لا يمارس أية أنشطة فنية الآن، متابعًا: «أنا قاعد في البيت، وقدمت التماسًا في النقابة لأن مشكلتي مع البحراوي أول غلطة لي».

وتابع: «من يرتكب جريمة أو يخطئ لا يحكمون عليه بالسجن مدى الحياة، لا أرى بأن ما فعلته جريمة كانت مشكلة غصب عني وتأسفت للجمهور»، متسائلًا عن ارتباط عازفي وطبالي الفرقة بالمشكلة.

وأشار إلى أنه يحترم قرار النقابة لكنه يرغب في العمل مرة أخرى، مضيفًا: «حالي واقف وأرغب في حل الموضوع وأشوف أكل عيشي، هناك من يرفض إعادة العربون ويقولون إنهم ينتظرون مشاركتي وبعضهم يقول هتيجي تشتغل ملناش دعوة بالنقابة».

وأكد أن اعتماده على «الفلاشة» في إحياء حفلاته لا يعني عدم مقدرته على الغناء، مستطردًا: «نجوم مصر شغالين بفلاشة في الساحل والفرقة متعرفش تتطلع نفس الباور»، ليعقب أديب: «ولا المطرب يطلع نفس الصوت».

وتابع «شاكوش» أن هناك العديد من مطربي المهرجانات لا يستطيعون الغناء مع فرقة بصورة حية في الحفلات، مؤكدًا أن «المهرجانات» لن تنتهي؛ بسبب القاعدة الجماهيرية المتكونة.

وأردف: «موضوع المهرجانات مش هيتقفل أكثر من 700 مليون بيسمعوا بنت الجيران وعود البطل 450 مليون هيتقفل إزاي؟ لو بطلت غنا في ناس تانية بتغني مهرجانات».