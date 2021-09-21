وزير الشؤون الإفريقية السعودي ينعي المشير طنطاوي: قاد مصر في أحلك الظروف

نعى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية في السعودية، أحمد عبدالعزيز قطان، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي وافتة المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وقال "قطان"، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أحر التعازي لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، الذي قاد مصر في أحلك الظروف بعد ثورة 2011، إلى أن وصل بها إلى بر الأمان".

وتابع: "وهو (طنطاوي) رجل وطني من طراز فريد، عرفته عن قرب لسنوات طويلة.. أدعو الله أن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، واختتم قائلا: "السعودية ومصر إيد واحدة".

احر التعازي لمصر و رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي الذي قاد مصر في احلك الظروف بعد ثورة ٢٠١١ الي ان وصل بها الي بر الامان وهو رجل وطني من طراز فريد عرفته عن قرب لسنوات طويلة وادعو الله ان يسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون #السعودية ومصر ايد واحدة — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) September 21, 2021

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967، وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.

تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991، وحصل على رتبة المشير في 1993.

تولى رئاسة البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011، حتى تسلم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري منصبه في 1 يوليو 2012.

أُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس الأسبق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشارا لرئيس الجمهورية.