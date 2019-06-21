مصطفى قمر ينعي المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة: عاش فداء للوطن

بكلمات مؤثرة نعى الفنان مصطفى قمر المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم.



وكتب قمر، عبر حسابه على إنستجرام: "توفى إلى رحمة الله الأب العظيم المشير حسين طنطاوي، عاش حياته كلها فداءا للوطن وللمصريين، وكان حصن أمان لهم، وعبر بنا جميعا لبر الأمان من أحرج اللحظات الصعبة، ليحمينا ويحمي أبناءنا وأهلنا".



وأضاف: "جاهد وحارب ضد أعدائنا، وحمى حدودنا، وجاهد وحارب الخائنين داخل بلادنا، ليحمينا من الإرهاب والخوف، وأهدانا الأمان والطمأنينة على حساب راحته وخوفه وقلقه".



وتابع: "رحم الله هذا الرجل العظيم، كنت عندما تنظر إليه وتمد يدك لتتشرف بالسلام، تجده ينظر إليك نظرة الأب السند، الذي يحمي ظهرك، والقلب الحنون الذي يحس بمشاكلك، الله يرحمك ويجعل مأواك الجنة يا معالي المشير طنطاوي، ادعوله بالرحمة".







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