رئيس مدينة ملوى يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة

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"السايس " يلتقى بالخبراء الصنيين المتخصصين فى مجال الإتصالات " الإنترنت "

واصل اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي بالمنيا، جولاته الميدانية والمستمرة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع رئيس المدينة، تنفيذ الأعمال ومعدلات ونسب التنفيذ بقرية المعصرة بمركز ملوى جنوب المنيا.

وخلال الجولة التقى رئيس المدينة، بالخبراء الصنيين المتخصصين فى مجال الاتصالات "توصيلات خطوط الڤيبر الإنترنت"، وذلك للاستماع لمتطلباتهم وإزالة كل المعوقات، وكذلك متابعة تنفيذ الأعمال ومعدلات ونسب التنفيذ بمشروع الصرف الصحى بالقرية، بهدف متابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

جدير بالذكر أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ملوي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تبلغ 455 مشروعا بمركز ملوي موزعين على 18 قطاعا خدميا متنوعا.