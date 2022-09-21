وزير الدفاع الروسي: استدعاء 300 ألف جندي احتياط للقتال في الحرب ضد أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أن روسيا ستقوم باستدعاء 300 ألف جندي احتياط للقتال في الحرب ضد أوكرانيا.



ونقلت قناة "آر تي" الروسية بالعربية عن شويغو القول "تمتلك روسيا موارد تعبئة ضخمة، ما يقرب من 25 مليون شخص، والذين سيخضعون للتعبئة يشكلون 1%".



وأشار إلى أن الذين سيخضعون للتعبئة الجزئية هم من قاموا بأداء الخدمة العسكرية، ولديهم سجل عسكري متخصص وخبرة قتالية، منوها بأنه لن يتم إرسال الطلاب وجميع من يخدمون في التجنيد الإجباري إلى منطقة العمليات الخاصة.



كان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، قد أعلن اليوم الأربعاء التعبئة الجزئية للجيش، وذلك في خطاب موجه للأمة.



وذكرت قناة "آر تي" الروسية، أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا



وقال بوتين إن التعبئة الجزئية للجيش في روسيا أمر منطقي وضروري في ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه وقع أمرا ببدء التعبئة اليوم.