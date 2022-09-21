محافظ المنيا يتابع جهود مديرية التموين في الرقابة على الأسواق

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، ضبط 103 مخالفات تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 103 مخالفات تموينية، منها 93 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين "خبز ناقص الوزن، توقف عن التشغيل، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وقضايا أخرى متنوعة".

وأشار يوسف إلى ضبط 10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين: عدم وجود صلاحية، سلع مجهولة المصدر، عدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.