علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن، يربط بين الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة التجارة والتعاون السياسي بين البلدان.

وقال خلال لقائه مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن الممر الاقتصادي الجديد يقلل الوقت ويوفر المال وأكثر أمانا وكفاءة، موضحًا أن المشروع سيقلل الوقت الذي تمر فيه البضائع من الهند إلى أوروبا، بما يتراوح بين 3 إلى 6 أيام.

وأضاف: «الخدمات اللوجستية مهمة لو ترغب في التصنيع في بلدك وترغب في نقل البضائع، من المهم أن تكون لديك خطط لوجستية جيدة تمكنك من العمل مع العديد من البلدان والعديد من المناطق؛ للتأكد أن البضائع تمر بالوقت المناسب».

وأوضح أن «الأمر غير مقتصر فقط على نقل البضائع عبر السكك الحديد، بل أيضا شبكات الطاقة وكابلات البيانات، وغيرها من الأشياء التي من شأنها أن تفيد أوروبا والشرق الأوسط وأيضا الهند».

وأكمل: «معظم هذه المناطق سيتم إنتاج الطاقة الخضراء بها.. سيتم إنتاج الطاقة الخضراء في الشرق الأوسط وتصديرها إلى أوروبا والهند، لذلك فهي مسألة كبيرة بالنسبة لنا».

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، خطة لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن، يربط بين الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف زيادة التجارة والتعاون السياسي بين البلدان.

ووصف الرئيس بايدن الاتفاق بأنه «صفقة كبيرة حقيقية» من شأنها أن تربط الموانئ عبر قارتين، وتؤدي إلى «شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا وتكاملا».

وأضاف خلال فعالية للإعلان عن الاتفاق إنه سيتيح «فرصا لا نهاية لها» للطاقة النظيفة والكهرباء النظيفة ومد الكابلات لربط المجتمعات.