لندن: اليوم الخميس يشهد الذكرى السنوية الاولى لإعلان بوتين التعبئة الجزئية

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن اليوم، الموافق 21 من سبتمبر 2023، يصادف الذكرى السنوية الاولى لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "التعبئة الجزئية" لعام 2022، والتي شهدت استدعاء نحو 300 ألف جندي احتياط روسي للمشاركة في الخدمة بأوكرانيا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه في 15 من سبتمبر الجاري، أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي والجنرال السابق، أندريه كارتابولوف، أن الأفراد الذين تمت تعبئتهم، ملزمون بالخدمة طوال فترة "العملية العسكرية الخاصة".

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي، إلى أن كارتوبولوف قال أيضا في إقرار جديد بشأن الوضع الصعب في الجبهة، إنه ليس من المتاح تناوب الأفراد خارج منطقة العمليات أثناء خدمتهم.

ومن المرجح جدا أن يكون غياب التناوب المنتظم للوحدات خارج منطقة الخدمة القتالية هو أحد أكثر العوامل المهمة التي تساهم في خفض الروح المعنوية الروسية، وفشل الجيش الروسي في القيام بتدريبات عالية المستوى منذ الغزو.

كما أنه من المحتمل جدا أن الافتقار إلى مثل هذه التدريبات، يساهم في الصعوبات التي تواجهها روسيا في القيام بعمليات هجومية معقدة وناجحة، بحسب التقييم.