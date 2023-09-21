تطوير طريقي شق الثعبان وطابا - نويبع» بطول 74 كيلومترا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، طريق "شق الثعبان"، وطريق "طابا - نويبع" والمنشآت والمخيمات السياحية القائمة عليه، وذلك ضمن جولته التي يقوم بها اليوم في محافظة جنوب سيناء، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وتابع رئيس الوزراء، أعمال تطوير طريق "شق التعبان" و"طابا - نويبع" بإجمالي طول 74 كيلومترا، ويبلغ طول طريق "شق الثعبان" 24 كيلومترًا.



كما تفقد المخيمات السياحية "الكامبات" على طريق "طابا - نويبع"، خاصة أن مدينة نويبع تضم عددًا من المخيمات السياحية المميزة، التي يتوافد إليها الكثير من السياح الأجانب والمصريين، وتتبع هيئة التنمية السياحية، وتضم 3 فنادق و150 مخيمًا بواقع 3468 غرفة سياحية، وتسع لنحو 6127 أسرة.

وأكد رئيس الوزراء، أيضًا أن مشروع طريق "طابا - نويبع" الذي قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتطويره، في ضوء خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق، يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وزيادة حركة الشاحنات من وإلى ميناء نويبع البحري، ويُعد الطريق حلقة وصل بين محافظة جنوب سيناء وميناء طابا البري، ويُسهم أيضًا في تسهيل حركة مرور الشاحنات والحركة السياحية للحجاج والتأمين من الحوادث لخدمة حركة السياحة في جنوب سيناء.

ويبلغ طول طريق "طابا - نويبع" 60 كيلومترًا، كما بلغت تكلفة أعمال تطويره ورفع كفاءته نحو 86 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير، صيانة ورصف الطريق، وتجديد وزيادة طول البرابخ، وعمل معابر لعبور مياه السيول أسفل الطريق تجاه البحر، وإزالة وتهذيب الصخور على جانبي الطريق، وكذا أعمال الحمايات.