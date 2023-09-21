أردوغان: سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ قريباً خطوات مشتركة مع إسرائيل للتنقيب عن الطاقة، لافتاً إلى اتفاقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إجراء زيارات متبادلة.

وقال أردوغان، في تصريحات أوردتها وكالة "الأناضول" التركية: "سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وسنشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة، ليس إلى تركيا فحسب، بل إلى أوروبا أيضاً".

وبخصوص لقائه نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ذكر أردوغان: "قلت لنتنياهو قم أنت بزيارة تركيا أولاً، وبعدها سأزور إسرائيل مع فريقي، وقد اتفقنا على ذلك".

وتابع: "أوضحنا لنتنياهو فوائد إنشاء آلية يشارك فيها وزراء البلدين، من أجل زيادة التعاون في مختلف المجالات".

إلى ذلك، قال الرئيس التركي إنه لا يتفق مع النهج السلبي الذي يظهره زعماء آخرون تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل روسيا.

وأضاف أردوغان، في حديثه للصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن روسيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم ولا يمكن تجاهل مثل هذا البلد، ذاكرا أن بعض رؤساء الدول لديهم "مواقف سلبية" تجاه بوتين، بحسب ما نقله موقع "العربية.نت" الإخباري.

وقال الرئيس التركي: "لا أجد هذه المواقف صحيحة لأن روسيا ليست دولة صغيرة".

كما جدد التعبير عن أمله في التوصل إلى حل لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.