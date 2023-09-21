وصل الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته الأسد إلى مطار خانجو في الصين، اليوم الخميس، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين شي جين بينج.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السورية، صباح الخميس، أقيمت مراسم استقبال رسمية للأسد وقرينته في مطار خانجو الدولي، حيث كان في استقبالهما وزير التجارة وانج وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانج جونج شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.

وعلى طرفي السجادة الحمراء، اصطف حرس الشرف وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين؛ يحملون الأعلام، ويغنون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية.

كما قدم طفلان باقتي زهور للرئيس السوري وقرينته أسماء الأسد.