محافظ دمياط تؤكد تحديد موعد زمني للانتهاء من أعمال حياة كريمة كافة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى في مركز كفر سعد.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في جميع القطاعات، وكذلك خطة رصف الطرق بعد انتهاء أعمال المرافق.

كما تم مناقشة محاور الخطة القادمة، للبدء في خطة الرصف في بعض القرى، وتحديد الجدول الزمني الخاص بمواعيد إنهاء كل الأعمال.

فيما تم بحث مستجدات توصيل المرافق وشبكات الاتصالات والإنترنت، وتركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية، تمهيدًا لفرش المجمعات وتشغيلها.

وشددت الدكتورة منال عوض، على تنفيذ آلية تخطي كل المعوقات التي قد تتسبب في بطء نسب التنفيذ في جميع القطاعات، مؤكدة ضرورة التنسيق بين جميع الجهات ودفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال الجارية، لاستكمال محاور المشروع القومي، وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على المستويات كافة.

وأشارت إلى تطوير عدد كبير من الوحدات الصحية الموجودة في قرى مركز كفر سعد، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.