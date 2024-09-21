الإذاعة الإسرائيلية: خطة هجوم الضاحية تم إعدادها بشكل فوري بعد معلومات من مصدر موثوق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن مصدر مخابراتي موثوق نقل معلومة بشأن اجتماع قادة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت جعلت الجيش ينفذ عملية الاغتيال.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أن خطة الاغتيال أُعدّت بشكل فوري وفي وقت قصير وصدّق عليها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أمس، أنه نفذ غارة بشكل دقيق في بيروت اغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله اللبناني.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن الغارة أدت لاغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان ومنهم معدو خطة لاقتحام الجليل.

وتابع أن عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 أكتوبر في غلاف غزة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، أودت بحياة 14 شخصا وأدت لإصابة 66 آخرين، وذلك وفقا لأحدث حصيلة للضحايا.

كما رجحت فرق الإنقاذ العاملة على الأرض ارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات رفع الأنقاض من مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من مبنى في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.