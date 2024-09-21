حزب الله ينعى قائدين عسكريين و14 مقاتلا قضوا في الغارة الإسرائيلية على بيروت أمس

نعى حزب الله اللبناني، صباح السبت، قائدين عسكريين و14 مقاتلا قضوا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية أمس، وذلك في بيانات منفصلة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام».

وقال في بيان إن القائد البارز أحمد وهبي، الذي أشرف على العمليات العسكرية لقوة الرضوان حتى أوائل العام الجاري، اغتيل في الغارة الإسرائيلية، الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أمس، أنه نفذ غارة بشكل دقيق في بيروت اغتالت إبراهيم عقيل، رئيس شعبة العمليات بحزب الله اللبناني.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان، أن الغارة أدت لاغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان ومنهم معدو خطة لاقتحام الجليل.

وتابع أن «عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 أكتوبر في غلاف غزة».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، أودت بحياة 14 شخصا وأدت لإصابة 66 أخرين، وذلك وفقا لأحدث حصيلة للضحايا.

كما رجحت فرق الإنقاذ العاملة على الأرض ارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات رفع الأنقاض من مكان الغارة الإسرائيلية؛ التي استهدفت أكثر من مبنى في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.