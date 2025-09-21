محافظ الدقهلية: حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالمنصورة

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعة الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء"، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"؛ للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالطريق الدائري بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة؛ حرصًا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، وتهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها، وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، شنت اللجنة، حملة شملت تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية، بالطريق الدائري بالمنصورة.

وأسفرت عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم؛ حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات، وجرى التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.