وزير إسرائيلي يدعو إلى ضم الضفة الغربية عقب الاعتراف بدولة فلسطينية

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إلى ضم الضفة الغربية فورا، عقب اعتراف كندا وبريطانيا وأستراليا بدولة فلسطينية اليوم الأحد.

وطالب بن غفير، في منشور على تطبيق إكس، أيضا بتفكيك كامل للسلطة الفلسطينية، التي وصفها بأنها "سلطة إرهابية"، على حد زعمه.

وأعلن بن غفير عن خطط لتقديم اقتراح في الاجتماع الحكومي المقبل بشأن "توسيع السيادة (الإسرائيلية)"، في خطوة تشير عمليا إلى الضم، ما يبعد بشكل أكبر إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وانتقد رئيس البرلمان الإسرائيلي أمير أوحانا، هذا الاعتراف أيضا، واصفا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه "مهادن عصري اختار العار"، على حد تعبيره.

وكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أيضا في منشور على منصة إكس يقول إن الحقبة التي كانت فيها بريطانيا ودول أخرى تحدد مستقبل إسرائيل قد انتهت.

وكتب سموتريتش في منشوره: "لقد انتهى الانتداب البريطاني، والرد الوحيد على هذه الخطوة المناهضة لإسرائيل هو إعلان السيادة على أراضي أجداد الشعب اليهودي في يهودا والسامرة (وهو الأسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية) وإزالة الفكرة الحمقاء الخاصة بدولة فلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد."

وكتب سموتريتش، مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لقد حان الوقت – والأمر بيدك."