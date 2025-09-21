وفاة طفلين لدى محاولة إنقاذ كلبة من الغرق في تونس

انتشلت وحدات الحماية المدنية جثتي طفلين شقيقين توفيا في حادث غرق مأساوي في قنال غرب العاصمة تونس.

وغرق الطفلين البالغين من العمر 15 و17 عاما ظهر أمس السبت في القنال الرابط بين وادي مجردة ومنطقة "الوطن القبلي" في شمال شرق تونس.

وانتشلت جثتيهما في منطقة الحبيبية من معتمدية الجديدة بولاية منوبة غرب العاصمة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية، سالم اليوسفي.

وأوضح اليوسفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن عمليات البحث انطلقت فور إعلام وحدات الحرس الوطني، حيث تدخل فريق من أعوان الحماية مدعوما بغواصين.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن الطفلين كانا يحاولان انقاذ كلبتهما التي سقطت في مياه القنال، غير أنهما عجزا عن النجاة بأنفسهما، ما أدى إلى وفاتهما غرقا.

وقال اليوسفي "عثر على الجثتين تباعا بعد أن جرفهما التيار بعيدا عن موقع الغرق".

وتسببت الحادثة في حالة من الحزن الشديد في الجهة وفي المدرسة الإعدادية حيث يدرس الطفلان.

وأخضعت السلطات القضائية الجثتين للتشريح في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة ،فيما باشر الحرس الوطني بولاية منوبة في التحقيق في ملابسات الغرق.