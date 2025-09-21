 ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 52 شهيدا - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 3:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 52 شهيدا

غزة - (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 3:15 م | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 3:15 م

استشهد 52 فلسطينيا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وذكر المركز الفلسطيني  للإعلام، أن من بين الشهداء 47 من مدينة غزة "التي تتفاقم فيها أزمة التجويع والتدمير والقتل مع سعي الاحتلال لتفريغها من سكانها بالكامل".

وأشار إلى "تفجير قوّات الاحتلال مجنزرتين مفخّختين بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي مدينة غزة".

وأفاد مستشفى العودة في النصيرات بأنه "استقبل خلال 24 ساعة الماضية 4 شهداء و23 إصابة من بين الإصابات و7 أطفال و9 سيدات نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيمات وسط قطاع غزة".

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك