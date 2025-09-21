ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 52 شهيدا

استشهد 52 فلسطينيا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن من بين الشهداء 47 من مدينة غزة "التي تتفاقم فيها أزمة التجويع والتدمير والقتل مع سعي الاحتلال لتفريغها من سكانها بالكامل".

وأشار إلى "تفجير قوّات الاحتلال مجنزرتين مفخّختين بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي مدينة غزة".

وأفاد مستشفى العودة في النصيرات بأنه "استقبل خلال 24 ساعة الماضية 4 شهداء و23 إصابة من بين الإصابات و7 أطفال و9 سيدات نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيمات وسط قطاع غزة".