ترامب وعدد من مسؤوليه يعتزمون حضور حفل تأبين كيرك وسط حراسة أمنية مشددة

سيشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من أعضاء إدارته اليوم الأحد، في فعاليات تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي اغتيل في الحرم الجامعي في 10 سبتمبر.



وسيقام وداع كيرك على ملعب كرة القدم في فينيكس بولاية أريزونا وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد نقل جثمانه من ولاية يوتا، حيث جرت عملية الاغتيال.

وقامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية إلى الملعب، فيما يجوب الضباط المنطقة المحيطة بالساحة المليئة بالمرافق الترفيهية. كما جرى تطويق موقف السيارات المجاور بسياج يبلغ ارتفاعه مترين، وظهرت أعداد كبيرة من الصحفيين في المكان.

وكان كيرك، المعروف بدعمه للرئيس ترامب، قد أُصيب بجروح قاتلة يوم 10 سبتمبر خلال تجمع جماهيري في جامعة وادي يوتا.

وليس هذا أول اعتداء يستهدف شخصية سياسية تعارض تقديم الدعم لكييف؛ ففي عام 2024 حاول متطرف مؤيد لأوكرانيا اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، الذي أُدخل حينها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفي العام نفسه، جرت محاولتان لاغتيال ترامب أثناء حملته الانتخابية، وذلك بعد تشكيكه في جدوى المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. وقد أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن كيرك لعب دورا محوريا في فوز ترامب بالانتخابات عبر ضمان نسبة مشاركة مرتفعة من جانب الشباب.

ووجهت تهمة القتل إلى الشاب تايلر روبنسون (22 عاما)، وتعتزم النيابة المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقه. روبنسون سلم نفسه للشرطة، وظهر في جلسة المحكمة مرتديا سترة واقية.